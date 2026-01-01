Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Projet de constitution

Constitution: Christine Fréchette pourrait retirer l’article sur l’avortement

durée 15h00
18 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La candidate à la succession de François Legault, Christine Fréchette envisage de retirer le controversé article 29 du projet de constitution du Québec qui vise à protéger le droit à l’avortement.

«Je pense que s'il n'y a pas de soutien aucun, il va falloir soit le libeller autrement ou le retirer», a affirmé Mme Fréchette en mêlée de presse mercredi à l’Assemblée nationale.

Le parrain du projet de loi, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, tient mordicus à cet article, malgré les protestations de nombreux groupes. Ces derniers affirment que de légiférer sur l’avortement pourrait ouvrir la porte à limiter ce droit pour les femmes.

«L'article 29 dans le projet de Constitution, je vois qu'il n'y a pas de soutien du côté des groupes de femmes, et pour moi, c’est un élément important», a affirmé Christine Fréchette, ajoutant qu’autrement, elle appuyait le projet de loi de Simon Jolin-Barrette.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Redécoupage électoral au Québec: la Cour suprême va trancher le débat

Publié hier à 9h00

Redécoupage électoral au Québec: la Cour suprême va trancher le débat

Le débat sur le redécoupage électoral au Québec va se poursuivre devant la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays a indiqué lundi avoir accepté d’entendre la demande d'autorisation du gouvernement Legault. Rappelons que la Commission de la représentation électorale du Québec (CRE) a présenté une nouvelle carte électorale en 2023 ...

LIRE LA SUITE
Le gouvernement fédéral veut créer 125 000 emplois dans l'industrie militaire

Publié le 16 février 2026

Le gouvernement fédéral veut créer 125 000 emplois dans l'industrie militaire

Le gouvernement fédéral compte apporter des changements radicaux à sa manière d'appuyer l'industrie militaire au Canada afin de réduire sa dépendance excessive envers les États-Unis. Le gouvernement devait annoncer cette semaine sa stratégie, mais il a repoussé l'annonce à la semaine prochaine à cause de la tuerie de Tumbler Ridge en ...

LIRE LA SUITE
Un ancien responsable américain optimiste quant au renouvellement de l’ACEUM

Publié le 12 février 2026

Un ancien responsable américain optimiste quant au renouvellement de l’ACEUM

Un ancien fonctionnaire du département d’État américain se dit optimiste quant au renouvellement de l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM). Edward Fishman, auteur de «Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare» (Points d’étranglement: la puissance américaine à l’ère de la guerre ...

LIRE LA SUITE