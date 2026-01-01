Accès aux services
Saint-Charles-Borromée présente un budget de 30 M$ pour l'année 2026
Malgré un contexte financier exigeant, la Ville fait le choix d’investir pour maintenir un cadre de vie attractif, durable et cohérent avec la croissance du territoire.
Avec un fonctionnement de 30 M$, le nouveau conseil confirme son engagement envers la sécurité, la qualité des services offerts à la population et l’évolution de l’appareil municipal.
Par Salle des nouvelles
La Ville de Saint-Charles-Borromée adopte son budget 2026 avec un fonctionnement de 30 M$. Malgré un contexte financier exigeant, la Ville fait le choix d’investir pour maintenir un cadre de vie attractif, durable et cohérent avec la croissance du territoire.
Ce budget est adopté dans un contexte de dépôt de rôle d’évaluation, un exercice qui entraîne des variations importantes entre les différents types de propriétés. L’effort demandé en 2026 peut donc être plus soutenu que les années précédentes.
Et comme chaque année, la Ville doit également absorber une hausse des quotes-parts versées à ses partenaires paramunicipaux (Sûreté du Québec, Bibliothèque intermunicipale, Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette, MRC de Joliette). Pour 2026, cette hausse atteint 356 000 $, soit 5,6 %.
Malgré les pressions budgétaires, la progression de la plupart des comptes de taxes demeure modérée. Pour la majorité des résidents charlois, l’augmentation se situe autour de 150 $ et reste inférieure à 5,7 %.
Dans un souci de juste valeur, les tarifs municipaux, qui représentent le coût des services rendus, connaissent des ajustements limités :
-
Aqueduc : + 4 $ (105 $ → 109 $)
-
Égout : + 3 $ (92 $ → 95 $)
- Matières résiduelles : tarif maintenu à 148 $
Parmi les taux d’imposition municipaux les plus bas au Québec
« Dès l’élection, nous avons analysé les projections budgétaires de l’administration et pris des décisions réfléchies, parfois difficiles, mais nécessaires pour répondre aux besoins actuels tout en planifiant l’avenir de manière responsable. Les ajustements de cette année reflètent ces choix », indique Alexis Nantel, maire.
Même avec l’augmentation annoncée, Saint-Charles-Borromée maintient l’un des taux d’imposition les plus faibles au Québec. L’analyse des données financières produites pour le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et une récente analyse du quotidien La Presse, qui plaçait en octobre dernier SCB dans le top 10 des « municipalités les moins dépensières » confirment que la Ville offre des services à des coûts particulièrement compétitifs. En clair, lorsqu’on compare les dépenses de rémunération par habitant, SCB figure parmi les villes similaires où ces coûts sont les plus bas.
Une sécurité bonifiée pour répondre aux nouvelles obligations
Au-delà de l’inflation observée lors des 12 derniers mois, la réorganisation du Service de sécurité incendie et civile (SSIC) s’arrime aux toutes dernières orientations ministérielles, avec une structure assurant une couverture continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soutenue par une équipe de garde externe. Le budget 2026 intègre ainsi :
- la nouvelle convention collective des pompiers;
- la mise en place d’une permanence 24/7;
- les équipements nécessaires pour répondre plus efficacement aux urgences.
Ces investissements permettent de renforcer la sécurité des citoyens, en mettant l’accent sur la force de frappe, la rapidité d’intervention et la prévention des risques. « Investir maintenant dans la protection incendie, c’est choisir la prévention, la fiabilité et la tranquillité d’esprit », signale M. Nantel.
PTI 2026–2028 : un investissement soutenu
Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) déposé à la même séance prévoit 50,8 M$ d’investissements, dont la moitié provient de subventions. Parmi les projets d’investissement majeurs pour l’année 2026, notons :
o Poste de surpression pour la Centrale d’eau potable au nord de Visitation;
o Ventilation et réaménagement au Centre aquatique;
o Agrandissement et réaménagement de la caserne pour accueillir les pompiers 24 h / 24h;
o Modernisation de la flotte de véhicules (travaux publics, incendie et loisirs);
o Sécurisation du site du parcours lumineux–jardins Antoine-Lacombe;
o Réaménagement dans les parcs : baseball et plage à Maria-Goretti, accès à la rivière aux Pionniers et aménagement au secteur Flavie-Poirier;
o Création de trottoirs ou nouveaux sentiers polyvalents pour la mobilité active : Marie-Curie, Visitation/Curé M.-Neyron et Flavie-Poirier;
o Réfection de rues diverses pour prolonger la durée de vie utile du réseau routier.
Des choix climatiques
Soulignons enfin que le budget et les investissements ont été étudiés à la lumière des objectifs climatiques mis de l’avant par le nouveau conseil municipal. Les montants alloués ont ainsi été examinés sous l’angle de leur contribution :
• à la réduction de l’empreinte carbone municipale (efficacité énergétique des bâtiments, mobilité active, flotte électrique)
• à l’accélération de la transition numérique municipale (webmagazine, services en ligne et art numérique)
• à la mise en valeur du sport en plein air et de la nature en ville (réaménagement de parcs de proximité, plateaux sportifs, plages et berges)
• à la promotion de l’investissement durable (étude d’écofiscalité, stratégie d’acquisition d’espaces naturels).
Afin d’éclairer tous ces choix budgétaires, la Ville va lancer dès janvier une démarche d’information continue sur le coût réel des services municipaux afin de favoriser une compréhension partagée et de dissiper les idées reçues.