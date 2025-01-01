Une nouvelle convention collective entre Joliette et les cols blancs

La Ville de Joliette annonce la signature officielle d’une nouvelle convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 (cols blancs).

Conclue dans un climat de collaboration et de respect mutuel, cette entente couvre une période de cinq ans, soit de 2024 à 2028.

« Au terme d’un dialogue soutenu et constructif, nous sommes parvenus à ratifier une convention collective qui reflète la maturité de nos relations de travail. Cette entente équilibrée reconnaît pleinement la contribution essentielle de nos employés cols blancs tout en respectant la capacité organisationnelle et financière de la Ville. Elle jette des bases solides pour les années à venir et témoigne de notre volonté commune de bâtir un milieu de travail mobilisant, stable et propice à l’excellence du service public. », a déclaré Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

Faits saillants de la convention collective

La convention prévoit des augmentations salariales annuelles de 2,5 % en 2024, 2025 et 2028, de 2,75 % en 2026 ainsi que de 3 % en 2027. Elle comprend également une révision de la grille salariale, mieux arrimée aux responsabilités exercées et favorisant le développement professionnel des employés.

Par ailleurs, l’entente introduit une prime de gratification liée à l’ancienneté, ainsi que différentes primes pour le travail de soir et de fin de semaine. Une journée mobile supplémentaire s’ajoute également, et les employés pourront désormais monnayer leurs congés mobiles.

La Ville de Joliette tient à souligner la contribution et le professionnalisme de toutes les parties prenantes, dont l’engagement a permis de converger vers un accord mutuellement bénéfique, tant pour les employé(e)s que pour l’ensemble de la collectivité. Par cette entente, la Ville et ses employés réaffirment leur volonté de maintenir un milieu de travail harmonieux et de continuer à offrir des services de qualité à la population.