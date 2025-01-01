Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Projets des entreprises

Drainville veut raccourcir les échéanciers des autorisations de 18 à 9 mois

durée 18h00
8 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault veut autoriser plus rapidement les projets des entreprises, mais il ne peut garantir que sa cible de neuf mois sera respectée.

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a présenté lundi en conférence de presse un projet de règlement en vue de raccourcir les échéanciers pour l'autorisation des projets industriels, agricoles, commerciaux, etc.

Actuellement, il s'écoule 18 mois entre l'étape d'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact du promoteur et la recommandation formulée au ministre.

Mais en vertu des nouvelles règles proposées, l'étape d'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact du promoteur est éliminée.

Il s'écoulerait plutôt neuf mois entre l'étape de l'analyse environnementale et la recommandation du ministre, selon une cible souhaitée par M. Drainville, mais qui pourrait être dépassée.

M. Drainville mise sur un travail plus exhaustif de débroussaillage en amont, avant que l'échéancier de 9 mois ne soit déclenché.

Au tout début du processus, dès le dépôt de son avis d'intention, l'entrepreneur pourra discuter directement avec les représentants des différents ministères et répondre à leurs questions spécifiques au projet avant même de rédiger son étude d'impact.

Toutefois, cette période ne figurera pas dans le calendrier souhaité de neuf mois.

Rappelons que M. Drainville répond ainsi à une demande de son patron, François Legault, qui lui avait demandé à sa nomination de réduire les échéances dans les autorisations environnementales.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une troisième défaite du Oui serait «terrible» pour le Québec, dit Legault

Publié le 5 décembre 2025

Une troisième défaite du Oui serait «terrible» pour le Québec, dit Legault

Le premier ministre François Legault met en garde les Québécois contre l’élection d’un gouvernement dirigé par Paul St-Pierre Plamondon, rappelant que le chef péquiste veut absolument faire un troisième référendum et qu’une autre défaite du camp du Oui serait «terrible» pour le Québec. «J'entends beaucoup de souverainistes me dire: “il ne faut ...

LIRE LA SUITE
10 000 mandats d'expulsion de l'ASFC sont actifs depuis plus d'un an

Publié le 5 décembre 2025

10 000 mandats d'expulsion de l'ASFC sont actifs depuis plus d'un an

Plus de 10 000 mandats d'expulsion de l'Agence des services frontaliers du Canada sont actifs depuis plus d'un an, même si l'agence affirme que les expulsions ont atteint un niveau record. Les statistiques de l'ASFC montrent que plus de 33 000 mandats d'expulsion sont actuellement en attente. Le vice-président de l'agence, Aaron McCrorie, a ...

LIRE LA SUITE
L'économie canadienne a mieux résisté que prévu aux droits de douane, selon le FMI

Publié le 5 décembre 2025

L'économie canadienne a mieux résisté que prévu aux droits de douane, selon le FMI

Un nouveau rapport du Fonds monétaire international indique que l'économie canadienne a mieux résisté que prévu au choc commercial provoqué par les droits de douane américains. Le rapport souligne que l'impact du conflit commercial a été atténué par les exemptions prévues dans l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le ...

LIRE LA SUITE