La FQM déplore que le Fonds vert serve à rembourser la dette

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) déplore que le gouvernement Legault compte utiliser les 1,8 milliard $ de surplus cumulés du Fonds d’électrification et de changement climatique pour rembourser la dette.

La décision du gouvernement d’utiliser une partie du «Fonds vert» à d’autres fins que la lutte aux changements climatiques inquiète le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote.

«Au début, tout le monde était bien heureux de voir la création de ce fonds-là. Ça permettait d'avoir de l'argent de façon récurrente et d'être en mesure de financer les plans climat des municipalités.»

Mais en raison de la récente décision du gouvernement, «l’assiette financière» pour financer l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques dans les municipalités risque d’être moins grande, a indiqué, mardi, le maire de Baie-Saint-Paul, qui est membre du comité exécutif de la FQM.

Michaël Pilote répondait ainsi à une question de la députée libérale Virginie Dufour dans le cadre des consultations sur la révision de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’Assemblée nationale.

«Ça nous inquiète parce qu’on mobilise les gens, on travaille dans les différentes MRC et municipalités du Québec, pour faire des plans climat, et là, on a embauché des ressources» et «si par la suite on n'est pas en mesure de réaliser ces actions là, puisqu'on n'a plus d'argent, il va y avoir une démobilisation» et on n’atteindra pas nos objectifs, a déploré Michaël Pilote.

Il a ajouté que les actions que les municipalités ne font pas pour atténuer les changements climatiques «vont nous rattraper un jour».

Le maire de la municipalité qui a connu différents épisodes de météo extrêmes dans les dernières années, dont des inondations soudaines qui ont fauché la vie de deux pompiers au printemps 2023, était invité à parler au nom de la FQM lors de la première journée des consultations sur la révision de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Un fonds consacré aux changements climatiques

Sur le site du ministère de l'Environnement, il est écrit que le Fonds d’électrification et de changement climatique «est un fonds spécial entièrement consacré à la lutte contre les changements climatiques».

À ce titre, le fonds «vise des mesures concrètes et efficientes de réduction des émissions de GES, d’adaptation aux impacts des changements climatiques et d’électrification de l’économie».

On précise également que «l’intégralité des revenus issus du marché du carbone y sont versés» et que «d’autres sources alimentent également le fonds, dont des contributions du gouvernement fédéral issues du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC)».

Toutefois, lors de sa mise à jour économique de mardi, le ministre des Finances, Eric Girard, a confirmé que les 1,8 milliard $ de surplus cumulés du Fonds d’électrification et de changement climatique seront transférés au Fonds des générations pour rembourser la dette, plutôt que de servir à la lutte aux changements climatiques.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne