La MRC de Joliette déménage temporairement son siège social

Le siège social de la MRC de Joliette déménage temporairement ses bureaux au 1355, rue Lépine, à Joliette, en raison de la révision du projet de réfection du bâtiment actuel qui présente d'importants problèmes structurels.

Durant toute cette semaine, les activités de la MRC seront momentanément perturbées afin de permettre le déménagement et la réorganisation des bureaux.

En déménageant, la MRC se donne le temps nécessaire pour revoir en profondeur ce projet d'envergure. Par ailleurs, la démolition du bâtiment du 632, rue de Lanaudière s'avère imminente afin d'assurer la sécurité et le visuel de ce secteur.

Le préfet, Pierre-Luc Bellerose, souligne : « Ce déménagement représente une étape importante pour la MRC, nous permettant de poursuivre nos activités dans un environnement adapté et fonctionnel. Nous prenons ce temps pour repenser notre siège social afin qu'il réponde aux besoins actuels et futurs de la collectivité. »