Plus de la moitié désire sa démission
Legault s'accroche, malgré les sondages défavorables
Par La Presse Canadienne
Malmené par un autre sondage, François Legault a assuré mercredi qu'il va s'accrocher au scrutin de 2026 et des ministres sont allés à sa défense.
Dans une enquête d'opinion Léger publiée par les médias de Québecor, on apprend que 61 % des personnes sondées souhaitent que le premier ministre démissionne.
En réponse aux questions des journalistes en matinée, M. Legault a laissé entendre qu'il allait livrer bataille aux prochaines élections.
De son côté, le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a affirmé en mêlée de presse qu'il soutenait son chef.
