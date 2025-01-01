Paperasse des médecins: de nouvelles mesures libéreront 310 000 rendez-vous

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, propose un nouveau projet de règlement pour réduire davantage la paperasse des médecins. Ces mesures devraient libérer 310 000 rendez-vous médicaux, selon son cabinet.

Concrètement, le gouvernement Legault vise à abolir «l'obligation d'une prescription médicale pour le remboursement de services d'intervenants couverts par les assureurs, comme la physiothérapie». Les consultations médicales pour le remboursement d'aides techniques assurées seront aussi éliminées, sauf en cas d'exception.

Le projet de règlement sera publié mercredi dans la Gazette officielle pour une période de consultation publique de 45 jours. Ce dernier découle du projet de loi 68 adopté à l'automne 2024.

«Nous mettons tout en œuvre pour alléger le travail des médecins afin qu'ils puissent consacrer plus de temps aux patients. Ce projet de règlement contribuera à libérer de nombreuses plages de rendez-vous en première ligne et à améliorer l'accès aux soins en plaçant les besoins réels des patients au cœur de notre système de santé», a déclaré M. Dubé dans un communiqué.

Rappelons qu'une première série de mesures pour réduire la charge administrative des médecins avaient été annoncée l'an dernier. Cela incluait notamment l'introduction d'un formulaire unique des assureurs privés destiné à uniformiser les documents que les médecins doivent remplir. Cela marquait aussi la fin des papiers du médecin pour un congé maladie au travail pouvant aller jusqu'à trois jours.

Au total, avec le nouveau projet de règlement, le gouvernement calcule que 590 000 rendez-vous seront libérés chaque année.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne