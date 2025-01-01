Nous joindre
Projet de loi 2

Manif au Centre Bell: François Legault invite les médecins à revenir à la table

durée 18h00
10 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Au lieu d'organiser de grands rassemblements au Centre Bell, les fédérations médicales devraient revenir à la table de négociation, estime François Legault.

«C'est l'fun d'aller au Centre Bell, pis de montrer des vidéos, pis se pomper, (...) mais on peut-tu travailler ensemble pour les patients?», a lancé le premier ministre en point de presse à Beauharnois, lundi.

La veille, près de 13 000 médecins s'étaient réunis au Centre Bell pour protester contre la loi 2, une loi spéciale qui a été présentée le 24 octobre puis adoptée sous bâillon quelques heures plus tard.

Cette loi change le mode de rémunération des médecins, leur impose des cibles de performance et les menace de sanctions s'ils se désengagent.

Elle prévoit la mise en place d'un système de surveillance des médecins.

Les fédérations médicales, ainsi que le Collège des médecins, réclament la suspension de la loi 2, ce que M. Legault a de nouveau refusé, lundi.

«Il y a un million et demi de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, puis il y a beaucoup de Québécois qui ont un médecin, mais il n'y a personne de disponible le soir et la fin de semaine.

«Ce qu'on veut discuter avec les fédérations de médecins, c'est comment on peut donner un meilleur accès», a fait valoir le premier ministre.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

