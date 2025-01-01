Les syndicats s'engagent à lutter contre les coupes dans la fonction publique

Les syndicats de la fonction publique fédérale canadienne ont promis mercredi de lutter contre les compressions d'emplois prévues dans le budget, arguant qu'elles nuiront aux services offerts à la population.

Le budget fédéral présenté mardi prévoit de réduire les dépenses des programmes et les coûts administratifs d'environ 60 milliards $ au cours des cinq prochaines années.

Le gouvernement entend également réduire de 10 % le nombre d'employés fédéraux d'ici 2029, ce qui représente une perte d'environ 40 000 emplois par rapport au sommet de 368 000 atteint dans la fonction publique il y a deux ans. Environ 10 000 emplois ont déjà été supprimés au cours de la dernière année.

Les libéraux ont affirmé que la réduction de la masse salariale par attrition demeure un objectif, mais le budget indique clairement que certains postes seront supprimés.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, la présidente nationale de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Sharon DeSousa, a déclaré que le syndicat s'adresserait à tous les députés et au président du Conseil du trésor afin de souligner l'impact des compressions.

«Soyez assurés que nous lutterons contre ces compressions et protégerons les droits constitutionnels des travailleurs et travailleuses de tout le pays. Le gouvernement de Mark Carney privilégie les coupes budgétaires aux soins, les profits aux citoyens, et c’est tout le Canada qui en subira les conséquences», a déploré Mme DeSousa.

Larry Rousseau, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada, a déclaré lors de la conférence de presse que le mouvement syndical combattrait toute atteinte aux services publics et aux droits des travailleurs.

«Ce budget est clairement un plan d’austérité. Les syndicats canadiens refusent que les travailleurs en paient le prix», a-t-il affirmé.

«Le gouvernement veut supprimer des dizaines de milliers d’emplois dans la fonction publique. Cela se traduira par des délais d’attente plus longs pour l’assurance-emploi et l’obtention des passeports, une réduction des inspections de sécurité et d’hygiène alimentaire, ainsi que des retards pour les aînés et les familles», a-t-il ajouté.

S’adressant aux journalistes mercredi, le député libéral Greg Fergus a reconnu que l’approche du budget en matière de fonction publique était «difficile», mais il a dit qu’elle était tout de même «bien meilleure» que les coupes effectuées par l’ancien premier ministre Stephen Harper.

M. Fergus représente la circonscription de Hull—Aylmer, dans la région de la capitale nationale, où vivaient 153 979 fonctionnaires en mars 2025.

«C’est une question que nous examinons tous et nous veillons à ce que cela se fasse de manière civilisée», a-t-il assuré.

M. Fergus a indiqué qu’il fait souvent du porte-à-porte dans sa circonscription et qu’il sait que les électeurs sont préoccupés par les compressions budgétaires.

«Si nous voulons entreprendre de grands projets, nous devons nous assurer d’avoir les moyens et les outils nécessaires, ce qui exige certains ajustements, a-t-il souligné. Nous allons revenir à la taille que la fonction publique avait avant la pandémie.»

Le site Web du gouvernement du Canada indique que la fonction publique fédérale employait 287 983 personnes en 2019.

Le budget prévoit que la fonction publique fédérale comptera environ 330 000 employés d’ici la fin de 2028-2029. Le plus haut fonctionnaire du Canada a averti que l'objectif de réduction des dépenses fixé dans le budget est un «nombre important» qui entraînera des coupes dans les programmes et des suppressions d'emplois au sein de la fonction publique.

Dans un message transmis aux employés fédéraux après le dépôt du budget, le greffier du Conseil privé, Michael Sabia, a fait savoir que le plan mènera à des réductions dans certains programmes et à l'annulation d'autres programmes.

M. Sabia a ajouté qu'il est inévitable que la réduction des dépenses entraîne une diminution de la taille de la fonction publique.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne