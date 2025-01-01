Nous joindre
Élections fédérales 2025

Alerte: la Cour supérieure rejette la demande de reprise du vote dans Terrebonne

durée 13h00
27 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

La Cour supérieure a rejeté la demande du Bloc québécois de tenir une nouvelle élection dans la circonscription de Terrebonne, remportée par les libéraux en avril par une seule voix.

Le Bloc avait contesté le résultat dans la circonscription de Terrebonne après qu'une électrice bloquiste eut révélé que son bulletin de vote spécial lui avait été retourné en raison d'une erreur d'adresse sur l'enveloppe fournie par Élections Canada.

D'autres détails suivront.

 

