Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ministre de la Justice

Constitution: Jolin-Barrette favorable à une consultation ouverte au grand public

durée 18h00
16 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, fait acte de contrition face aux oppositions et se montre favorable à tenir une consultation générale, donc ouverte au grand public, sur son projet de constitution québécoise.

L’information, d’abord rapportée par «La Presse», a été confirmée par La Presse Canadienne jeudi.

«Nous avons toujours dit que nous allions faire preuve d’ouverture. Le projet que nous avons présenté est rassembleur et notre objectif a toujours été de rallier les Québécois autour de la constitution du Québec», a indiqué le cabinet du ministre dans une déclaration écrite transmise à La Presse Canadienne.

Initialement, le ministre s'était engagé à tenir des consultations particulières.

Selon le site de l'Assemblée nationale, des consultations particulières visent à entendre «l'opinion de personnes ou d'organismes qui ont une connaissance ou une expérience particulière du domaine», alors que des consultations générales sont ouvertes à tous.

Les individus et les groupes auraient jusqu’au 12 novembre pour déposer leur mémoire et la consultation commencerait le 25 novembre, selon un courriel du ministre envoyé aux oppositions.

Avant même son dépôt, le projet de constitution avait fait l’objet de critiques des oppositions qui ont notamment déploré le manque de consultation en amont.

«On accueille avec un bon œil le fait que la CAQ semble avoir entendu nos préoccupations, mais on reste prudents: le diable est dans les détails. On aurait préféré une formule itinérante, et on réitère que ce processus aurait dû être lancé bien avant la rédaction du projet de constitution», ont affirmé les libéraux jeudi.

Le ministre Jolin-Barrette a déposé son projet de constitution à l’Assemblée nationale la semaine dernière. Fait inusité: les trois partis d’opposition ont voté contre son dépôt.

Simon Jolin-Barrette s’est dit confiant de rallier les oppositions à son initiative.

Doter le Québec d’une constitution était la première recommandation du rapport du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels qui a déposé son rapport en novembre dernier. Le comité affirme aussi que «la démarche se doit d’être transpartisane».

Avec son projet de constitution, le gouvernement veut notamment interdire à des organismes d’utiliser des fonds publics pour contester des lois considérées comme fondamentales pour le Québec, comme la loi 96 sur le français et la loi 21 sur la laïcité de l’État.

Il veut aussi renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes et protéger le droit à l’avortement.

Le projet de constitution québécoise en quelques points:

– Remplacement du titre de lieutenant-gouverneur par celui d’officier du Québec;

– Protection du droit de l’Assemblée nationale d’utiliser la clause dérogatoire;

– Intégration d’une doctrine Gérin-Lajoie actualisée pour renforcer la capacité d’agir du Québec à l’international;

– Création d’un Conseil constitutionnel qui donnera son avis notamment sur les conséquences des ingérences du fédéral;

– Participation du Québec au processus de nomination des sénateurs et des juges de la Cour suprême.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Fédération des médecins spécialistes suspend la médiation avec Québec

Publié à 15h00

La Fédération des médecins spécialistes suspend la médiation avec Québec

C’est maintenant au tour des médecins spécialistes de se retirer de la médiation avec le gouvernement du Québec. Mercredi, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) avait annoncé qu’elle mettait fin à la médiation, disant ne trouver «aucune flexibilité» et «aucune ouverture » du gouvernement dans ces discussions. La Fédération ...

LIRE LA SUITE
Dubé suggère de transférer des chirurgies au privé après un an d'attente

Publié à 12h00

Dubé suggère de transférer des chirurgies au privé après un an d'attente

Un patient qui attend depuis un an pour se faire opérer dans le réseau public de la santé pourrait être transféré au privé aux frais de l'État. C'est ce que l'on apprend dans un mémoire préparé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a été présenté à ses collègues du conseil des ministres en juillet. Le document, qui n'a été rendu ...

LIRE LA SUITE
Droits de douane: l'économie mondiale montre des signes de résilience, dit Champagne

Publié hier à 15h00

Droits de douane: l'économie mondiale montre des signes de résilience, dit Champagne

Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, affirme qu'un nouveau rapport du Fonds monétaire international (FMI) montre que, si l'économie mondiale fait preuve de résilience face aux droits de douane américains, l'incertitude commerciale la freine. M. Champagne préside la réunion d'automne des ministres des Finances du G7 à ...

LIRE LA SUITE