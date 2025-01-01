Droits de douane: l'économie mondiale montre des signes de résilience, dit Champagne

Nous joindre
Par La Presse Canadienne

Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, affirme qu'un nouveau rapport du Fonds monétaire international (FMI) montre que, si l'économie mondiale fait preuve de résilience face aux droits de douane américains, l'incertitude commerciale la freine.

M. Champagne préside la réunion d'automne des ministres des Finances du G7 à Washington cette semaine et participe à la réunion annuelle du FMI et du Groupe de la Banque mondiale.

Le FMI a déclaré mardi que, malgré une croissance atone, elle n'était pas aussi faible que prévu.

Le ministre affirme que le rapport du FMI «encourage» les gouvernements à faire preuve de discipline budgétaire tout en investissant dans la croissance économique.

Le Canada a été durement touché par de nombreuses mesures douanières imposées par Donald Trump, mais le FMI prévoit qu'il sera la deuxième économie du G7 à connaître la croissance la plus rapide l'année prochaine.

Les libéraux, sous la direction du premier ministre Mark Carney – qui a fait campagne lors des élections du printemps en misant sur ses compétences financières et sa capacité à gérer l'administration Trump – déposeront leur prochain budget le 4 novembre.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne

