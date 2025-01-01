Carney change le cycle budgétaire pour déposer tous les budgets fédéraux à l'automne

Le gouvernement fédéral de Mark Carney veut continuer de présenter ses budgets à l'automne et indique donc qu'il change le calendrier budgétaire en conséquence.

Le dépôt du budget 2025 aurait dû survenir au printemps passé conformément à la façon de faire qui prévalait jusqu'à présent. Les libéraux de M. Carney, fraîchement élus, avaient justifié cette décision en mentionnant la récente campagne électorale et le fait qu'ils venaient d'arriver en poste sous une nouvelle gouverne, de même que l'incertitude économique créée par la guerre tarifaire déclenchée par l'administration américaine de Donald Trump.

Les libéraux ont annoncé lundi qu'ils vont de l'avant pour pérenniser le fait de déposer un budget à l'automne.

De hauts responsables du gouvernement ont insisté lundi sur des arguments différents de ceux mentionnés le printemps dernier, quand les libéraux ont repoussé la publication du budget sans signaler qu'ils voulaient réaménager tout le cycle budgétaire.

Des fonctionnaires du ministère des Finances envoyés expliquer aux médias pourquoi cette décision avait été prise ont fait valoir que la décision permettra une meilleure prévisibilité et améliorera la capacité à planifier des différents ministères.

Ils ont aussi évoqué le travail de reddition de comptes et d'examen des dépenses fait par les parlementaires. «(Cela), permettra au Parlement d’avoir de meilleures informations pour examiner les dépenses publiques», a soutenu l'une des représentantes gouvernementales.

L'un de ses collègues a affirmé qu'au Royaume-Uni, le budget est aussi déposé à l'automne.

L'exemple du Royaume-Uni est aussi venu pour expliquer une autre nouveauté qui survient sans surprise : celle de présenter une distinction entre ce que le gouvernement Carney appelle des «dépenses opérationnelles» ou «dépenses de fonctionnement courantes» et «les investissements en capital» qui, espère Ottawa, créeront de la croissance.

Cette distinction est faite parce que les libéraux ont fait campagne en promettant de réduire les dépenses de la première catégorie, mais d'«investir plus», c'est donc dire d'augmenter la cagnotte de la seconde catégorie.

Le budget 2025, qui sera présenté le 4 novembre, sera le premier document budgétaire à exposer comment sera faite exactement cette catégorisation.

Il manquait encore des détails, lundi, pour comprendre exactement dans quelle catégorie tombera chaque dépense liée à un programme fédéral en particulier, mais Ottawa a fourni de premières indications dans un document d'information.

Ainsi, les «transferts à d’autres ordres de gouvernement et à des organisations qui sont expressément destinés à être investis par le bénéficiaire dans des infrastructures ou des actifs productifs» ne seront pas visés par des coupes de dépenses effectuées par le gouvernement, peut-on comprendre en lisant un passage du document.

De même, les «mesures visant à accélérer l’offre de nouveaux logements» ne seront pas, non plus, considérées par le gouvernement pour faire des économies.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne