Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant considérait que la SAAQ était milliardaire

Le grand architecte du virage numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) considérait que la société d'État était «milliardaire».

Karl Malenfant, l'ex-vice-président des technologies de l'information de la SAAQ, témoigne vendredi à la commission Gallant pour une troisième journée d'affilée.

Le procureur Alexandre Thériault-Marois lui a soumis la note sténographique de son échange en avril 2025 avec Caroline Lortie de l'Autorité des marchés publics.

M. Malenfant affirme lors de cet échange que le virage numérique n'était pas «une question de prix», puisque la SAAQ est «milliardaire».

Selon l'ex-VP, la SAAQ a «15 milliards $ à la Caisse de dépôt».

Vendredi, Me Thériault-Marois lui a rappelé que la SAAQ est dans les faits déficitaire sur le plan des opérations, et que les milliards en fiducie appartiennent aux accidentés de la route.

La commission Gallant est chargée d'enquêter sur le virage numérique raté de la SAAQ. La vérificatrice générale du Québec estime qu'il coûtera 1,1 milliard d'ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu.

Caroline Plante, La Presse Canadienne