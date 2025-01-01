Départ de Maïté Blanchette Vézina: François Legault minimise les critiques

Le premier ministre François Legault ne fait pas grand cas du départ fracassant de la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, affirmant que cela fait partie des risques du métier.

«Il faut rappeler que j'ai fait un remaniement la semaine dernière. Et comme tous les premiers ministres qui font un remaniement, quand on démet des ministres, il y a toujours un risque que ça finisse mal», a affirmé le premier ministre à l'émission «Des matins en or» sur les ondes d’ICI Première, vendredi.

Mme Blanchette Vézina a provoqué un coup de tonnerre à l’Assemblée nationale jeudi en annonçant qu’elle quittait le caucus caquiste une semaine après avoir perdu son poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Elle a aussi invité François Legault à partir.

Selon elle, le gouvernement caquiste a abandonné les régions du Québec. Une critique que François Legault a rejetée du revers de la main.

«Au contraire, je pense qu'il y a jamais eu un premier ministre qui a autant fait d'annonces dans les régions», a-t-il affirmé lors de l’entrevue à Radio-Canada.

François Legault fait sa première visite en Abitibi-Témiscamingue depuis qu’il s’est nommé lui-même ministre responsable de cette région.

«Aujourd'hui, je suis un premier ministre vraiment heureux. Moi, j'aimerais avoir des vendredis comme aujourd'hui à tous les vendredis. Je viens annoncer 1600 nouveaux emplois en Abitibi-Témiscamingue à un salaire moyen de 140 000 $ par année», a-t-il expliqué.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne