Risposte commerciale contre les États-Unis
Alerte: Ottawa abandonne les droits de douane
Par La Presse Canadienne
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, abandonne sa riposte commerciale contre les États-Unis.
Un représentant de la Maison-Blanche a salué la décision avant qu’elle soit annoncée officiellement par le premier ministre. La décision était «attendue depuis longtemps».
L’annonce fait suite à une discussion téléphonique, mardi, entre M. Carney et le président américain, Donald Trump.
D'autres détails suivront.