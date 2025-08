Marc Landry candidat comme conseiller municipal du district 5 de Joliette

Marc Landry a annoncé officiellement sa candidature au poste de conseiller du district 5 - Saint- Jean-Baptiste / Carrefour-du-Moulin Est à Joliette, pour les prochaines élections municipales qui se déroulent le 2 novembre.

Le candidat natif de Joliette se dit être un citoyen engagé : « Joliette, c’est chez nous. Une ville qui marie les services, la nature et la culture — trois axes que je souhaite voir évoluer de façon harmonieuse, avec les citoyens au cœur des décisions. »

Depuis 25 ans, M. Landry occupe le poste de responsable des ventes et du développement des affaires chez Transports M. Charette inc. Il ajoute conjuguer cette expertise à une implication communautaire soutenue, notamment comme membre actif des Chevaliers de Colomb, et président du comité de campagne de la Fondation québécoise du cancer, après y avoir siégé plusieurs années.

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Cette phrase m’habite dans tout ce que je fais — et ce sera ma boussole comme conseiller municipal. »

Marc Landry souhaite mettre son expérience en développement, en mobilisation citoyenne et en leadership communautaire au service des gens du quartier 5. Voici les priorités qu’il souhaite porter : la sécurité et la qualité de vie des aînés, e développement d’infrastructures sportives accessibles à tous, un développement économique et résidentiel harmonieux et le respect de la capacité de payer des citoyens de Joliette.

Il entend travailler en collaboration avec l’ensemble du conseil municipal, et exprime son souhait de voir le maire Pierre-Luc Bellerose réélu pour poursuivre le travail amorcé.

« Je crois profondément que le palier municipal est celui qui est le plus près des gens. Je veux travailler main dans la main avec les citoyens du quartier 5 — écouter, proposer, unir. »

Déjà, Marc Landry bénéficie de signaux d’appui positifs dans son entourage et au sein du milieu municipal, ce qui l’encourage à entamer cette démarche avec enthousiasme et détermination.

« Le quartier 5 mérite une voix forte, présente et à l’écoute. Je serai là. »