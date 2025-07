Sylvain Picard candidat pour être conseiller municipal du quartier Bocage

Pour les élections municipales du 2 novembre, Sylvain Picard se porte candidat au poste de conseiller municipal du quartier no 3 (Bocage) à Notre-Dame-des-Prairies.

Citoyen du quartier depuis 32 ans et retraité depuis trois ans après avoir passé 35 ans dans une entreprise importante de Notre-Dame-des-Prairies, M. Picard souhaite mettre son expérience, sa rigueur et son écoute au service des citoyens du quartier no 3. Sa candidature repose sur des valeurs d’intégrité, de transparence et de collaboration, avec l’objectif de contribuer activement au développement harmonieux et durable de la municipalité.

« Je crois profondément en la force de notre communauté et je désire travailler avec et pour les citoyens afin de répondre à leurs préoccupations et bâtir un avenir à la hauteur de nos aspirations communes », déclare M. Picard.

Ses priorités incluent : l’amélioration des infrastructures locales et des services de proximité, la promotion de la participation citoyenne et de la communication transparente , un regard sur les changements climatique et la préservation de la qualité de vie.

Il promet d'être à l’écoute, accessible et entièrement dédié au service de ses citoyens.