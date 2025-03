Soutien au développement régional : La MRC de Matawinie reconnaît les efforts

Bien que la MRC de Matawinie déplore la baisse des investissements relatifs aux infrastructures municipales, elle souligne les efforts du gouvernement du Québec pour stimuler le développement économique régional.

En effet, les investissements annoncés de 759 millions de dollars sur cinq ans soutiendront notamment le secteur forestier, la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, le développement du tourisme et l’essor du secteur bioalimentaire — autant de créneaux névralgiques pour la vitalité économique de la Matawinie.

« Ces investissements témoignent d’une écoute attentive des réalités et des besoins de nos territoires. Le soutien aux secteurs forestier et touristique représente une véritable bouffée d’air pour nos communautés et nos entreprises. Je tiens à remercier la ministre Caroline Proulx pour son engagement envers le développement des régions et pour son appui constant à la MRC de Matawinie, notamment dans le dossier de l’amélioration de la route 3. », déclare Mme Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie.

Parmi les mesures phares, la prolongation du programme DÉPART, qui cible les MRC dévitalisées, permettra de soutenir des projets innovants alignés avec les priorités du territoire. De plus, les sommes

prévues pour la diversification des produits forestiers, la relance du tourisme et l’accélération du développement économique local permettront à la Matawinie de renforcer sa résilience, sa compétitivité et son attractivité.

Cela dit, la MRC de Matawinie tient à rappeler l’urgence d’investir de manière soutenue dans les infrastructures publiques, sans quoi le potentiel de développement du territoire continuera d’être hypothéqué. À ce titre, les investissements en tourisme de plein air prévus seulement à partir de 2027 demeurent plus que préoccupants pour notre région.

La MRC de Matawinie poursuivra ses efforts de représentation afin que les spécificités du territoire soient reconnues à leur juste valeur et que les investissements à venir reflètent les besoins réels des communautés rurales et régionales.