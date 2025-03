Café-causerie pour les citoyens de Saint-Félix-de-Valois

Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois invite sa population à un café-causerie en mode déjeuner le 13 avril prochain au Centre Yvon-Sarrazin. L’événement est gratuit, mais vous devez vous inscrire, car les places sont limitées.

« Suite au succès de la formule du café-causerie d’octobre dernier, nous souhaitons propose de nouveau un café-causerie avec déjeuner complet pour présenter plusieurs nouveautés concernant les arbres, indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Le conseil vient d’adopter une politique de l’arbre, de nouveaux règlements sont en vigueur, des programmes de soutien pour la plantation et divers projets concernant la gestion des arbres sont en place. »

Participation citoyenne

Le café-causerie est un des gestes posés en marge de la Politique de participation citoyenne afin d’améliorer le lien et les communications entre les élus et les citoyens. En plus de la présentation de la politique et autres éléments concernant les arbres, il y aura discussion et prise d’idée via un arbre à souhait. C’est également l’occasion de rencontrer vos élus, mais également de participer à la planification du développement de votre communauté.

Déroulement

Les participants sont attendus le 13 avril dès 9 h au Centre Yvon-Sarrazin avec déjeuner complet. Les portes ouvriront à 8 h 45.

Inscription

L’activité est gratuite et réservée aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois sur réservation, car les places sont limitées.

La période d’inscription prend fin le 28 mars 2025 à 12 h (midi). L’inscription se fait en remplissant le formulaire en ligne : https://fr.surveymonkey.ca/r/cafecauserie13avril2025. Vous pouvez également vous inscrire en communiquant avec la réception au 450 889-5589 poste 7700.