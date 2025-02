Plus de 300 personnes réunies pour l’investiture de Yves Perron

Ce dimanche, la salle du Cabaret Lac St-Pierre était comble pour l’investiture de Yves Perron qui se présente pour un nouveau mandat dans la circonscription de Berthier-Maskinongé. Membres du Bloc Québécois, sympathisants et députés bloquistes de régions avoisinantes étaient présents au rendez-vous, qui a rassemblé plus de 300 personnes.

L’investiture a été une excellente occasion pour démontrer l’appui pour le député sortant et aussi pour donner le ton à la campagne électorale à venir. Le chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet, était d’ailleurs sur place pour faire une allocution en soutien à M. Perron, récemment nommé whip de la formation bloquiste et pour commenter l’actualité politique, marquée par les discussions sur les tarifs du président des États-Unis:

« Le Québec de 2025, confronté à un partenaire commercial devenu menaçant, a besoin de confiance. Nos adversaires vont en profiter pour menacer l’agriculture, l’environnement, le français ou la laïcité. Les Québécois devront avoir confiance en eux-mêmes, mais confiance aussi en ceux qui les représentent. La confiance, c’est toute l’histoire de ma relation avec Yves Perron », a expliqué le chef du Bloc Québécois.

Le député de Nicolet-Sorel-Bécancour, M. Louis Plamondon, et le député de Joliette, Gabriel Ste-Marie, ont aussi témoigné de l’excellent travail parlementaire et local de M. Perron. Le doyen de la Chambre des communes avait de très bons mots pour son collègue:

« Yves accomplit un travail remarquable. Il a réussi à rassembler tout le monde agricole et tous les partis politiques sur la colline parlementaire pour pousser le projet de loi sur la gestion de l’offre. Je me souviens de l’air ébahi d’un journaliste anglophone qui était présent ce jour- là. Ça voulait tout dire! », a résumé M. Plamondon.

« Mon député préféré et moi avons commencé notre implication en politique il y a plusieurs années. Yves, c’est un militant engagé, il s’investit à fond et il le fait avec cœur. Il s’impliquait partout dans sa carrière de prof, il n'avait pas de vie et c’est avec cette même passion qu’il fait pareil aujourd’hui! », a blagué M. Ste-Marie.

M. Perron était très touché par la foule monstre qui s’est présentée pour son investiture:

« La salle était tellement pleine que certains sont restés debout pour assister à l’événement! C’est une bouffée d’amour que j’ai reçu de la part des citoyens de ma circonscription, de maires et de mairesses, des militants, de mes collègues et de mon chef. Je suis vraiment touché qu’autant de gens se soient déplacés pour l’occasion. Cette reconnaissance m’a donné une bonne dose de carburant pour la campagne électorale qui s’en vient! »