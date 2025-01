Notre-Dame-des-Prairies: une résolution contre l'intimidation des politiciennes

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 27 janvier 2025, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a officiellement adopté une résolution marquant son adhésion à la Charte contre l’intimidation des femmes en politique, élaborée par le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL).

Cette initiative s’inscrit dans un contexte préoccupant, alors qu’un récent sondage de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) révèle que 74 % des élus ont déjà été victimes de harcèlement ou d’intimidation pendant leur mandat. Ce phénomène, qui affecte tant les hommes que les femmes, a des répercussions particulièrement graves sur la participation féminine en politique, freinant leur engagement et érodant la diversité des instances décisionnelles.

« En tant que femme en politique et fière de siéger dans un conseil municipal où les femmes sont majoritaires, je considère qu’il est de notre devoir de contrer ces comportements et de favoriser un climat de respect et d’inclusion », a déclaré la mairesse Suzanne Dauphin.

La Charte, fruit d’un effort collaboratif de 17 mairesses et conseillères de la région, propose des moyens concrets pour soutenir les élues en politique et mieux répondre aux défis qu’elles rencontrent. Elle reflète des valeurs essentielles à une démocratie saine et inclusive.

Par cette adhésion, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, dont le Code d’éthique intègre déjà les principes d’équité et de respect, réaffirme son engagement à promouvoir un climat démocratique exemplaire. «L’intimidation n’a pas sa place, ni dans nos conseils municipaux ni dans nos communautés. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chacun se sent respecté et valorisé », a ajouté Mme Dauphin.