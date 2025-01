Gabriel Ste-Marie et Luc Thériault réitère l'engagement du Bloc Québécois

À l’occasion du caucus du Bloc Québécois tenu les 22 et 23 janvier à Laval, le député de Joliette, Gabriel Ste-Marie, et le député de Montcalm, Luc Thériault, ont réitéré l’engagement du Bloc à l’égard des Québécois.

Selon les députés, s’il est un constat qui s’impose, c’est qu’en dépit du climat d’incertitude alimenté autour de l’élection présidentielle américaine, le Bloc Québécois demeure solidement arrimé aux intérêts des Québécois. Ils considèrent que dans une ambiance incertaine, le Bloc est ce nécessaire rempart et se pose comme « la voix de la raison ».

« Les conservateurs ont déjà choisi d’être la voix du pétrole de l’Ouest : ça ne sert pas le Québec, ni au plan politique ni au plan économique. Les libéraux, qui que ce soit qu’ils choisiront comme chef, ont choisi d’être la voix des banques de Toronto : ça ne servira pas le Québec non plus. Le Bloc Québécois sera la voix du bois québécois, de l’aluminium québécois, de l’intelligence artificielle québécoise, du secteur industriel québécois, de l’énergie propre du Québec, des intérêts environnementaux face au pétrole, de l’agriculture québécoise, des minéraux québécois, des pêches québécoises, de l’aérospatiale québécoise; de ce qui fait que notre économie est ce qu’elle est, et que le Québec reste un joueur incontournable sur le continent », signale le député de Joliette.

« Par son sérieux et son travail assidu pour défendre les intérêts des Québécois, le Bloc Québécois a démontré qu’il était digne de leur confiance. Alors que l’élection approche et qu’un nouveau gouvernement sera constitué, nous réitérons notre ferme engagement envers les Québécois et à mettre de l’avant leurs priorités et leurs intérêts, que ce soit dans le Canada, en Amérique ou à l’international. Parce que seule la voix de la raison défendra les intérêts du Québec », conclut le député de Montcalm.