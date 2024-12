La municipalité de Sainte-Mélanie présente son budget 2025

Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Sainte- Mélanie ont adopté, lors d’une séance extraordinaire, le budget 2025, totalisant des dépenses et des affectations de 6,4 M$. Un budget élaboré dans un souci de limiter au minimum le fardeau fiscal des contribuables tout en s’assurant de ne pas transférer le déficit de maintien d’actif pour les générations futures. Il prévoit une augmentation de 2,98% du compte de taxes pour la résidence moyenne évaluée à 386 100$.

Le conseil s’est aussi doté d’une politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés et de l’excédent de fonctionnements accumulé inspirée des meilleures pratiques au Québec. Cette politique vise à encadrer et dépolitiser l’utilisation des réserves, fonds réservés et surplus accumulés. Ainsi, les redevances des ressources épuisables telles les sablières ou les surplus libres dégagés par des excédents budgétaires des années antérieures devront être utilisés à des fins d’investissement, d’acquisition d’immobilisation ou de préparation de plans et devis.

Taxes municipales

Rappelons que, tout comme les citoyens, la municipalité doit faire face à une augmentation des coûts de diverses dépenses en raison de l'inflation des dernières années, et qu'elle met tout en œuvre pour minimiser l'impact direct sur les habitants.

Afin d’équilibrer le budget tout en respectant la capacité financière des contribuables, le conseil municipal a établi le taux de taxe foncière à 0,5273 $ par tranche de 100 $. Notons que l’augmentation globale de nos charges de 602 435 $ (représentant un peu plus de 10 % par rapport à l’année 2024) est notamment causée par l’augmentation de certaines dépenses, telles que les frais relatifs à la Sûreté du Québec (10,3 %), le transport en commun (12,3%), les coûts généraux au niveau de la voirie et le paiement comptant d’immobilisations.

Programme triennal d’immobilisations (PTI)

Le PTI est la planification, sur un horizon de trois ans, des projets anticipés de la Municipalité. Les investissements prévus en 2025 s’élèvent à 8,3 M$ et seront majoritairement financés par un règlement d’emprunt. L’octroi d’aides financières contribuera également au financement des différents projets.

Comme annoncé en cours d’année 2024, des investissements majeurs à l’égard des infrastructures routières débuteront en 2025 principalement sur le rang du Pied-de-la-Montagne et de la rue de la Seigneurie. En plus, la Municipalité finalisera les plans et devis de la réfection du chemin William-Malo en plus de préparer ceux pour le resurfaçage du chemin de la Chute.

Le Programme triennal d’immobilisations 2025-2026-2027, ainsi que les détails du budget 2025 sont disponibles en ligne au www.sainte-melanie.ca.