Dépenses publiques dans l'impasse, certains ministères pourraient être en difficulté

Mélanie Perreault se présente au poste de Conseillère municipale dans le district 7 de la Ville de Joliette, à l’élection partielle qui se tiendra le 15 décembre. Madame Perreault est née à Joliette et y habite, encore aujourd’hui, avec sa famille. Elle est infirmière, et a toujours été concernée par le développement de sa ville et de ...