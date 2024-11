Mélanie Perreault se présente comme conseillère à la Ville de Joliette

Mélanie Perreault se présente au poste de Conseillère municipale dans le district 7 de la Ville de Joliette, à l’élection partielle qui se tiendra le 15 décembre.

Madame Perreault est née à Joliette et y habite, encore aujourd’hui, avec sa famille. Elle est infirmière, et a toujours été concernée par le développement de sa ville et de sa communauté. Elle s'est également impliquée dans plusieurs organisme communautaires de la région, elle a participé à la création du mouvement national Ma dose d’amour et elle s'est impliquée médiatiquement dans l’affaire Joyce Echaquan.

Mélanie Perreault souhaite apporter sa couleur et tout son cœur au Conseil municipal en mettant l’accent sur les priorités suivantes :

Un développement économique inclusif : Soutenir les petites entreprises locales, encourager l’innovation et attirer de nouveaux projets afin de renforcer l’économie joliettaine, tout en préservant son caractère unique.

Une plus grande qualité de vie pour tous : Créer des espaces publics modernes et écoresponsables, favoriser l’accessibilité des services municipaux et mettre en place des initiatives pour une meilleure sécurité et un cadre de vie agréable pour tous les citoyens.

Participation citoyenne et transparence : Mélanie Perreault mettra un point d'honneur à renforcer la communication entre la municipalité et les citoyens, en favorisant une gouvernance ouverte, transparente et à l’écoute des besoins de la communauté.

Mélanie Perreaul dit être déterminée à travailler main dans la main avec les citoyens, les commerçants et les acteurs de la société civile afin de créer des solutions concrètes aux défis actuels : « C’est avec un profond respect pour notre histoire et un regard tourné vers l’avenir que je présente ma candidature. Joliette est une ville que j’aime et dans laquelle je crois. Je m’engage à travailler pour que chaque citoyen se sente entendu et impliqué dans la construction de notre futur commun. »

Madame Perreault invite les gens à se déplacer pour voter par anticipation le 8 décembre ou le jour du scrutin, le 15 décembre. Tous les détails sont disponibles sur le site Web de la Ville de Joliette.