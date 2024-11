Christian Dubé promet de «sevrer graduellement» le réseau de la santé du privé

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a promis mardi de freiner l'expansion du privé en santé en visant le «sevrage».

Il a fait savoir que 3 % des médecins au Québec pratiquent au privé, parfois de façon sporadique, et qu'il n'était pas trop tard pour inverser la tendance.

M. Dubé a tenu ces propos au Salon rouge dans le cadre d'une interpellation de deux heures demandée par le député Vincent Marissal, de Québec solidaire (QS).

Ce dernier a salué l'intention du ministre, tout en soulignant que c'est la Coalition avenir Québec qui a nourri le «monstre» qu'est devenu le privé avec «des hormones de croissance».

Actuellement, près de 800 médecins québécois sont désaffiliés, alors que le nombre de médecins désaffiliés dans tout le reste du Canada est de 12, selon les informations de QS.

Le ministre est un pompier pyromane, s'est exclamé le porte-parole péquiste en santé, Joël Arseneau.

«On ouvre la porte grande au privé, on en fait l'apologie, et aujourd'hui on dit: "Peut-être qu'on est allé trop loin"», a-t-il déclaré.

Dimanche, M. Dubé avait annoncé son intention de légiférer pour obliger les nouveaux médecins à pratiquer dans le système public pendant un certain nombre d'années.

Au même moment, le Collège des médecins énonçait ses propres principes concernant le privé en santé et demandait notamment que «l'expansion du secteur privé en santé soit suspendue immédiatement».

Caroline Plante, La Presse Canadienne