Démission de deux membres du conseil de ville de Joliette

La conseillère municipale de Joliette, Muriel Lafarge et le conseiller Claude St-Cyr ont remis leur démission. La ville devra tenir une élection partielle dans les districts 3 (centre-ville Est) et 7 (Saint-Pierre Nord).

Le vote par anticipation se déroulera le dimanche 8 décembre, tandis que le jour du scrutin est fixé au dimanche 15 décembre.

Les Joliettaines et Joliettains qui désirent poser leur candidature pour les postes au conseil municipal sont invités à le faire entre le 1er et le 15 novembre 2024, aux jours et aux heures indiqués dans l’avis d’élection, disponible au joliette.ca. Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau de la présidente d’élection, Me Anaïs Baril.