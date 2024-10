Justin Trudeau à la barre de la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère

Le premier ministre Justin Trudeau s'apprête à témoigner mercredi devant la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère.

Sa comparution surviendra quelques jours après un nouveau rebondissement dans ce dossier, le Canada ayant expulsé six diplomates indiens, dont le haut-commissaire. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a informé le public d'une série de crimes, notamment des homicides, de l'extorsion et de la coercition, qu'elle attribue à des agents du gouvernement indien.

Il y a plus d'un an, M. Trudeau se levait en Chambre pour annoncer que les services de renseignement canadiens enquêtaient sur des informations «crédibles» concernant un «lien potentiel» entre le gouvernement indien et le meurtre du leader sikh Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique.

La commission d'enquête sur l'ingérence étrangère se penche sur les activités menées par l'Inde, mais aussi d'autres États, comme la Chine.

La commissaire Marie-Josée Hogue et son équipe ont entendu mardi de hauts conseillers de M. Trudeau, notamment sa cheffe de cabinet Katie Telford.

Celle-ci a plaidé que changer la réglementation des processus de nomination de candidats de chaque formation politique est un «espace complexe» et que l'introduction de règles uniformes «bouleverserait vraiment le fonctionnement des partis politiques».

La commissaire Hogue a, dans son rapport intérimaire, constaté «à quel point les courses à l’investiture peuvent être des portes d’entrée pour les États étrangers qui veulent s’ingérer dans notre processus démocratique».

Un rapport publié en juin par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement relevait aussi la facilité avec laquelle des acteurs étrangers peuvent profiter des failles et des vulnérabilités pour soutenir les candidats préférés.

M. Trudeau a témoigné en avril durant la première phase des audiences de l'enquête publique. Il répondra mercredi aux questions des avocats de la commission pour une deuxième fois.

La commissaire Hogue doit remettre son rapport final d'ici la fin de l'année.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne