Québec réaffirme le droit des anglophones de recevoir des soins en anglais

Québec assure qu’il n’y aura aucune entrave que ce soit à la prestation de soins de santé ou de services sociaux en anglais aux membres de la communauté anglophone.

Trois ministres du gouvernement Legault ont tenu à mettre les pendules à l’heure, vendredi, en publiant une lettre, en anglais et destinée aux médias anglophones, dans laquelle ils réaffirment le droit de toute personne d’expression anglaise de recevoir des soins de santé et des services sociaux en anglais.

La lettre, signée par le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge et ses collègues Christian Dubé à la Santé et Éric Girard, responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, affirme que «ce droit est clair et n’est d’aucune façon remis en question».

De passage à Halifax, où il participe au Conseil des ministres sur la francophonie canadienne, le ministre Roberge a déclaré que la directive qui a suscité une forte inquiétude et entraîné des sorties alarmistes de certains ténors de la communauté anglophone «précise de quelle manière les questions administratives peuvent être traitées justement en anglais par la communauté anglophone».

«Le gouvernement du Québec n'a posé aucun geste et ne posera aucun geste qui remette en question le droit des anglophones au Québec d'être accueillis, d'être soignés dans la langue de leur choix, c'est-à-dire en anglais», a affirmé avec force le ministre Roberge.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne