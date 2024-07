Des surplus et des investissements pour Saint-Charles-Borromée

Le rapport financier 2023 de la Ville de Saint-Charles-Borromée (SCB), audité par le cabinet indépendant Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l., a été présenté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 15 juillet 2024. Le rapport présente un résultat positif avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1,6 M$ sur un budget de 23,1 M$.

L’exercice terminé le 31 décembre dernier est le témoin d’une autre année de gestion responsable des deniers publics à SCB.

Les revenus

Une totalité de 3,7 M$ provenant de programmes d’aide financière gouvernementaux destinés aux investissements;

Une contribution pour fins de parcs exigée des promoteurs à hauteur de 1 M$;

Un marché immobilier très actif générant des droits et taxes supplémentaires (1M$).

Les dépenses

La Ville a injecté des sommes importantes dans la qualité de vie collective en veillant aux services essentiels des Charlois en toutes saisons.

Par exemple, avec les importantes quantités de neige reçues à l’hiver 2023, la Ville a dû revoir ses dépenses en déneigement pour assumer des factures plus coûteuses de quelque 128 K$. À l’été, afin de pouvoir fournir un encadrement adéquat aux jeunes qui fréquentent le camp de jour Bosco, la Ville a bonifié son implication pour plus de 100 K$ dans le recrutement, le développement et le soutien à la modernisation du camp de jour, le tout permettant de conforter la capacité d’accueil ainsi que l’intégration des clientèles à besoins particuliers.

Investissements, ce qu’il faut retenir

Bien que l’inflation soit restée élevée en 2023, la Ville n’a pas revu ses projets à la baisse et a même acquis de nouvelles immobilisations, si bien que plus de 13,1 M$ ont été investis dont :

8 M$ - réaménagement de la rue Visitation (Phase I) pour en faire l’Axe des générations;

849 K$ - réfection complète de la station de pompage sur la rue Sainte-Adèle pour faire face aux changements climatiques et augmenter les capacités;

691 K$ - déplacement de la piste cyclable entre la rue Roméo-Gaudreault et le chemin du Golf Est, pour renouveler l’aqueduc et prolonger le réseau de transport actif;

600 K$ - installation d’un nouveau jeu d’eau au parc Saint-Jean-Bosco et de 2 aires de rafraîchissement aux parcs Jeanne-Sauvé et des Méandres;

394 K$ - acquisition du terrain voisin du site Maison et jardins Antoine-Lacombe dans une perspective de développement culturel pour l’avenir;

333 K$ - amélioration du sentier polyvalent sur le chemin du Golf menant au parc Saint-Jean-Bosco;

275 K$ - poursuite du renouvellement de la flotte de véhicules avec l’achat d’une camionnette pour le Service de la prévention des incendies, un véhicule pour le Service des travaux publics et un véhicule pour le Service des loisirs, parcs et communauté.

De plus, malgré ces importants investissements, les stratégies financières implantées par le conseil municipal ont aussi permis de contrôler la dette pour les futures générations.

« Ces résultats témoignent de notre excellente situation financière et nous permettent de maintenir le cap et de poursuivre nos avancées pour engager la croissance, mais aussi pour optimiser nos marges de manœuvre pour une ville enviable et facile à vivre », souligne le maire, M. Robert Bibeau.

L’utilisation des surplus sera présentée lors d’une prochaine séance du conseil, alors que le maire Robert Bibeau fera rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2023, lequel sera déposé sur vivrescb.com sous la rubrique « Finances ».