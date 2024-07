Saint-Paul lance sa nouvelle politique familiale et des aînés

La Municipalité de Saint-Paul a procédé lancement de sa Politique familiale et des aînés 2024-2027.

La nouvelle version de cette politique, adoptée par le conseil municipal le 3 juin, reflète la volonté de la municipalité de contribuer au mieux-être de la famille, et elle tient compte des diverses réalités modernes : celles des parents et des jeunes enfants, bien sûr, mais aussi des personnes âgées, seules ou en couple, en bonne santé ou en perte d’autonomie, des adolescents et des jeunes adultes.

Une démarche exhaustive

Depuis mars 2023, le comité de pilotage, composé de citoyens et citoyennes, travaille conjointement avec divers intervenants du milieu, les différents services municipaux et le conseil municipal à effectuer le bilan des actions de l’ancienne politique, à prendre connaissance du diagnostic à jour, à mettre en place le cadre de référence de la future politique, à consulter la population via diverses actions (consultations téléphoniques, sondages en ligne, etc.) et, enfin, à choisir les orientations et les objectifs du nouveau plan d’action.

Une référence pour les années à venir

Cette mise à jour s’inscrit également dans la planification stratégique de la Municipalité, tout comme l’adoption de notre nouveau Plan d’urbanisme en 2023 et de notre Plan de développement durable en 2024. La nouvelle politique familiale et des aînés servira de cadre de référence pour les futurs projets de Saint-Paul.

« La nouvelle mouture de notre Politique familiale guidera nos interventions dans tous les champs d’activités afin de favoriser l’épanouissement des familles et des aînés. », souligne le maire Alain Bellemare.

Un comité de pilotage impliqué

Le conseil municipal remercie sincèrement tous les membres du comité de pilotage de s’être rapidement portés volontaires et de s’être impliqués mois après mois, avec le réel désir de maintenir et d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés paulois.

Lancement en ligne

Afin de promouvoir la nouvelle politique et d’en faire le lancement, un vidéo a été diffusé sur les réseaux sociaux et le site Web de la Municipalité. D’ailleurs, dans ce vidéo, le maire, M. Alain Bellemare, ainsi que la conseillère Mme Alexandra Lemay, responsable de la démarche, expliquent brièvement la démarche et invitent les citoyens et citoyennes à aller consulter le document sur le site Web de la Municipalité.

Pour consulter la politique familiale et des aînés 2024-2027 de la Municipalité de Saint-Paul, rendez-vous au saintpaul.quebec.