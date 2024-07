Un premier plan de transport actif pour Joliette

Hier, la Ville de Joliette a procédé au lancement de son Plan de transport actif, démontrant ainsi son engagement envers la mobilité durable et le bien-être de la communauté.

Ce plan élaboré en collaboration avec les citoyens et partenaires au terme d’une consultation publique d’envergure, vise à créer un environnement urbain convivial et sécuritaire où se déplacer à pied ou à vélo devient non seulement une option pratique, mais aussi une véritable source de plaisir et de santé.

« La planification pluriannuelle de notre administration en matière de transport actif est calquée sur les besoins et les aspirations de la population joliettaine. C’est aussi un engagement solennel envers l’environnement, dans une perspective de développement durable. Une étape significative pour une ville plus verte et plus inclusive, où chacun peut se déplacer en toute sécurité et avec facilité dans la félicité », mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Sécurisation des intersections, améliorations des infrastructures de stationnements pour vélos et amélioration des pratiques d’entretien et de planification figurent au nombre des actions qui seront déployées pour faciliter les déplacements entre les quartiers, les lieux de travail, les commerces, les écoles et les espaces publics.

Dès maintenant, les citoyens(nes) sont invités à consulter le Plan de transport actif ainsi que les cartes des interventions projetées de la Ville disponibles sur leur site Internet.