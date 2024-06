Fondation À deux pas s'unit avec les Caisses Desjardins de Lanaudière

La Fondation À deux pas de la réussite s'unit avec les Caisses Desjardins de Lanaudière, qui s'engagent à verser 90 000 $ sur trois ans pour soutenir la rentrée scolaire des enfants dans le besoin dans la région de Lanaudière.

Ce partenariat permettra d'aider environ 85 enfants supplémentaires chaque année en leur fournissant le matériel scolaire personnalisé et les espadrilles d’éducation physique.

Les Caisses Desjardins de Lanaudière, déjà fidèles partenaires du programme de tutorat de la Fondation, renforcent ainsi leur engagement en faveur de l’éducation et du bien- être des jeunes. Grâce à ce soutien financier, l’organisme pourra étendre son aide et offrir un environnement d'apprentissage plus équitable et favorable à un plus grand nombre d'élèves.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers les Caisses Desjardins de Lanaudière pour leur contribution continue et leur engagement envers notre cause. Cette année, nous constatons une augmentation de 50 à 200 % des demandes d'aide dans plusieurs écoles que nous soutenons, par rapport à l'année dernière. Le contexte économique actuel frappe durement, et c'est une chance inestimable de pouvoir compter sur le soutien de partenaires comme Desjardins pour nous aider à répondre à cette demande croissante », a déclaré Alex Gagné, Président de la Fondation À deux pas de la réussite.

« C’est ensemble que les caisses Desjardins de la région de Lanaudière enrichissent la vie des jeunes et de leur communauté. Le fonds d’aide au développement du milieu est un levier important pour soutenir le dynamisme socioéconomique de la collectivité de chacune des caisses. C’est grâce à ce fonds que cet investissement auprès de la Fondation à deux pas de la réussite est rendu possible. Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités. » a déclaré Alain Raîche, Directeur général de la Caisse Desjardins Pierre- Le Gardeur et Représentant des caisses Desjardins de la région Lanaudière.