Eau potable : Signature d’une entente intermunicipale

La Ville de Joliette annonce la signature d’une entente intermunicipale avec les municipalités de Notre-Dame-des-Prairies, de Saint-Paul et de Saint-Thomas pour la fourniture en eau potable.

Cette entente, d’une durée de dix ans, vient préciser les termes et conditions garantissant une distribution équitable et efficace de l’eau potable à l’ensemble des citoyennes et citoyens. Grâce à cette entente, la Ville de Joliette pourra également poursuivre ses démarches permettant l’augmentation de la capacité de production de la station de traitement d’eau Pierre « Pit » Laforest.

« La Ville de Joliette est fière de ce partenariat qui marque un jalon significatif pour les municipalités concernées et qui témoigne de leur vision pérenne et de leur engagement envers le bien-être de leurs collectivités. La signature de cette entente démontre également un travail de collaboration des équipes municipales et je tiens à leur offrir mes remerciements, mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Faits saillants historiques

Initialement établi en 1984 entre Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Paul, cet accord a été amendé en 1995 pour y inclure la ville de Saint-Thomas. Les discussions et les travaux menant à la signature de la nouvelle entente se sont échelonnées sur plusieurs années afin d’assurer une utilisation responsable des ressources naturelles issues de la rivière L’Assomption.

L’usine de traitement et la distribution des eaux

Depuis son inauguration, la station de traitement d’eau de la Ville de Joliette a connu à trois reprises des travaux majeurs d’agrandissement et de modernisation. En 1995, un vaste bassin de réserve a été érigé le long de la rue Monseigneur-Forbes, situé à Joliette.