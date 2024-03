Québec élaborera un plan d'action pour soutenir les personnes vivant avec l'Alzheimer

Québec lance mardi les travaux qui mèneront à l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action visant à mieux soutenir les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif majeur.

Dans un communiqué, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a précisé que le futur plan d'action se déclinera autour de trois axes: la prévention et la promotion, le repérage et le diagnostic, ainsi que les soins, les services et les traitements.

Selon elle, l'objectif du plan d'action sera «d'offrir des soins et des services qui répondent mieux aux réalités vécues par les personnes touchées par ces maladies et leurs proches».

«Les personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ou de tout autre trouble cognitif majeur, sont de plus en plus nombreuses au Québec, notamment en raison du vieillissement de la population. Il est donc urgent d'agir pour nous doter collectivement d'approches qui répondront mieux aux besoins des Québécoises et Québécois touchés et de leurs proches», a fait valoir Mme Bélanger, par écrit.

Avec son futur plan d'action, le gouvernement souhaite notamment bonifier les activités de prévention, renforcer la capacité de détection et de suivi, réduire les visites à l'urgence en offrant des soins en amont et optimiser les consultations auprès des spécialistes.

La démarche de Mme Bélanger est appuyée par des députés des trois partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale.

Selon les données fournies par le gouvernement, en 2030, le Québec comptera 200 000 personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif majeur.

La Presse Canadienne