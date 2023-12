Québec et la FAE rapportent des progrès dans leurs négociations

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) rapporte que les discussions qui ont eu lieu lundi avec les négociateurs du gouvernement du Québec aux tables de négociation ont été productives.

Dans un message transmis lundi soir sur les réseaux sociaux, le syndicat qui représente quelque 66 000 enseignants en grève générale illimitée depuis le 23 novembre a ajouté qu’il y avait eu des avancées au cours des heures qui ont précédé.

La FAE a précisé que les pourparlers devaient se poursuivre lundi soir, mais qu’elle restait prudente, signalant qu’il fallait juger l’arbre à ses fruits.

Plus tôt lundi, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a affirmé que les négociateurs du gouvernement et de la FAE se trouvaient dans une phase cruciale en vue d’une possible entente. Sur les réseaux sociaux, la ministre LeBel a écrit: «d’importantes discussions ont eu lieu et nous avons maintenant sur la table les éléments essentiels pour nous entendre».

Pour sa part, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui est de nouveau en grève depuis lundi, a révélé avoir fait une contre-proposition salariale au gouvernement. Elle attendait toujours la réponse lundi et se disait prête à négocier durant les Fêtes s'il le fallait.

La FIQ, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, tient quatre jours de grève jusqu’à jeudi.

Quant au front commun intersyndical, qui représente 420 000 travailleurs, il est en grève depuis le 8 décembre, jusqu'au 14 décembre.

Jean-Philippe Denoncourt, La Presse Canadienne