Incendies: «Facebook fait passer ses profits avant notre démocratie», dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a partagé sa «frustration» face au comportement «épouvantable» de Facebook qui bloque de sa plateforme aux Canadiens qui «fuient pour leur vie» les nouvelles locales sur la «dévastation apocalyptique» provoquée par les incendies de forêt en Colombie-Britannique et aux Territoires du Nord-Ouest.

«Ils mettent leurs profits, les profits de leur corporation, en priorité plutôt que le bien-être et l'information pour les Canadiens», a-t-il déclaré lundi dans une salve de commentaires lors d'un point de presse à l'Île-du-Prince-Édouard.

Selon M. Trudeau, Meta, l'entreprise qui possède Facebook et Instagram, «préfère laisser les personnes en danger plutôt que de partager ou de faire leur juste part pour appuyer la démocratie et le journalisme local».

Meta bloque les nouvelles canadiennes sur ses plateformes de médias sociaux depuis quelques semaines en réponse à la législation fédérale, le projet de loi C-18, qui oblige certains géants de la technologie à payer pour le contenu des nouvelles diffusé sur leurs plateformes.

Le premier ministre en a rajouté une couche lorsque questionné à savoir s'il entendait ajuster la Loi sur les nouvelles en ligne afin que Meta revienne sur sa décision, affirmant que «Facebook fait passer ses profits avant notre démocratie».

«Cela est la décision de Facebook!, a-t-il lancé. Nous disons simplement que dans une démocratie, le journalisme local de qualité est important, et il est plus important que jamais lorsque les gens s'inquiètent pour leur maison, s'inquiètent pour les communautés, s'inquiètent du pire été pour les événements météorologiques extrêmes que nous ayons connu depuis très, très longtemps.»

Les commentaires de M. Trudeau surviennent alors que le groupe Les AMIS de la radiodiffusion, qui milite pour la radiodiffusion publique et les nouvelles, demande aux Canadiens et à leurs parlementaires de boycotter Facebook mercredi et jeudi en cessant de publier sur la plateforme.

«Meta doit comprendre que l'étranglement de nos nouvelles est la goutte de trop dans notre relation déjà tendue avec leurs plateformes. En invitant les internautes à éviter de publier pendant 48 heures, nous envoyons un message clair: si nos nouvelles partent, nous partons aussi», a écrit sa directrice générale, Marla Boltman, dans un communiqué de presse.

Les pompiers luttent contre des centaines d'incendies de forêt en Colombie-Britannique qui ont forcé 30 000 personnes à quitter leur domicile et à la déclaration de l'état d'urgence provincial. Dans les Territoires du Nord-Ouest, un incendie qui a forcé l'évacuation de Yellowknife reste toujours à environ 15 kilomètres de la capitale.

Le premier ministre Trudeau est à l'Île-du-Prince-Édouard jusqu'à mercredi où se tient à Charlottetown une retraite de son cabinet avant la reprise des travaux parlementaires à la mi-septembre. Les discussions devraient porter sur la crise du logement au pays et l'augmentation du coût de la vie.

Michel Saba, La Presse Canadienne