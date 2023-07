Le gouvernement fédéral affiche un excédent de 1,5 G$ pour les mois d'avril et mai

Le gouvernement fédéral a affiché vendredi un excédent budgétaire de 1,5 milliard $ pour les mois d'avril et de mai, les deux premiers mois de son exercice financier 2023-2024.

Dans sa revue financière mensuelle, le ministère des Finances a indiqué que ce résultat se comparait à un excédent de 5,3 milliards $ pour la même période l'an dernier.

Les revenus ont augmenté de 1,3 milliard $, soit 1,8 %, en raison de la hausse des intérêts et des cotisations d'assurance-emploi, en plus de l'augmentation des rentrées d'impôt sur le revenu des particuliers et de la hausse du prix du carbone.

Les dépenses ont augmenté de 3,9 milliards $, ou de 6,6 %, le gouvernement ayant versé davantage de retours en vertu du cadre de tarification de la pollution, tandis que les prestations aux aînés et les transferts aux autres paliers de gouvernement ont été plus importants. Ces hausses ont été partiellement contrebalancées par la réduction des mesures de soutien du revenu liées à la COVID-19.

La hausse des taux d'intérêt a fait grimper les frais de la dette publique de 1,3 milliard $, ou 22,8 %, depuis l'année précédente.

Parallèlement, les pertes actuarielles nettes ont diminué de 100 millions $, soit de 4,7 %.

La Presse Canadienne