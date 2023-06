Secteur public: grande manif et consultation sur des mandats plus musclés cet automne

La pression des syndiqués du secteur public s'intensifie, à commencer par une grande marche, le 23 septembre, à Montréal. Des syndicats du front commun ont aussi le mandat de préparer la grève cet automne.

Les quatre organisations syndicales qui forment le front commun du secteur public, soit la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS, ont fait le point, mardi, sur l'état des négociations avant les vacances d'été.

Le front commun a déjà demandé la médiation — un passage obligé avant d'obtenir le droit de grève. Ces rencontres de médiation ont débuté, a indiqué le président de la CSQ, Éric Gingras.

Mais «ça n'avance absolument pas aux tables de négociations», ajoute Magali Picard, présidente de la FTQ.

Québec continue d'offrir à l'ensemble des employés de l'État 9 % d'augmentations sur cinq ans, alors que les députés se sont accordé une augmentation de 30 000 $ et ça, les travailleurs du secteur public «l'ont derrière la gorge», a ajouté Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Dans les réseaux de la santé et de l'éducation, les travailleurs sont épuisés et las de voir que les problèmes ne se règlent pas, a dénoncé François Énault, vice-président de la CSN.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne