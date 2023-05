Québec déploie l'hospitalisation à domicile dans huit CISSS et CIUSSS

Toujours à la recherche de nouvelles solutions pour libérer des lits d'hôpitaux et améliorer la qualité des soins, Québec lance lundi le déploiement du service d'hospitalisation à domicile. La première phase vise huit CISSS et CIUSSS de la grande région de Montréal et de Québec.

Ces huit premiers territoires sanitaires devraient être en mesure d'offrir ce service aux patients d'ici 2024, a annoncé la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. Si leur état le permet, les patients qui le souhaitent pourront poursuivre leur traitement à la maison tout en demeurant sous la supervision d'une équipe médicale.

Grâce à des appareils connectés, le personnel médical est en mesure de suivre l'évolution du patient à distance. Un moins long séjour à l'hôpital serait aussi bénéfique pour le patient qui évite un déconditionnement plus important. Une conséquence néfaste qui affecte particulièrement les aînés hospitalisés.

On promet par ailleurs que le patient hospitalisé à domicile aura des communications régulières avec son équipe de soins. On lui offrira des visites en personne et des visites virtuelles. Il sera également possible de parler au téléphone avec une infirmière en tout temps.

Si la première phase du projet concerne d'abord le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal , le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal , le CISSS des Laurentides , le CISSS de Laval , le CISSS de Lanaudière, le CISSS de la Montérégie-Centre et le CHU de Québec-Université Laval, l'objectif vise une implantation dans les 34 établissements et centres de services du Québec.

La ministre déléguée Sonia Bélanger a procédé à l'annonce du projet en compagnie de l'adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Youri Chassin, et du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva.

L'initiative sera en partie financée par les économies réalisées grâce aux travaux de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Une somme de 40 millions $ doit être consacrée au projet d'hospitalisation à domicile d'ici 2026.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne