Québec investit 50 millions $ dans les services de répit pour personnes handicapées

Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville fait suite à sa promesse et lance la ligne 1-833-DENONCE qui permet de signaler des cas d'inconduite sexuelle ou de violence dans les écoles. Cette ligne téléphonique est sans frais et confidentielle. Elle est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, et est aussi pourvue d'une boîte vocale, a ...