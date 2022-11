Les ministres de la Santé attendent des détails sur le financement d'Ottawa

Les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé ont présenté un front uni dans leur demande pour augmenter le financement fédéral et ils devraient avoir plus de détails mardi sur les transferts d'Ottawa.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, accueille ses homologues du pays pour une deuxième journée de pourparlers à Vancouver, qui devrait inclure des discussions avec le ministre fédéral, Jean-Yves Duclos.

M. Dix dit que les ministres examineront toute offre de M. Duclos, mais il rappelle qu'ils sont clairs sur une chose: ils veulent que le financement fédéral passe de 22 % à 35 % de leurs dépenses en santé.

Le ministre Duclos n'a fourni aucun détail sur la promesse de financement, mais il a déclaré lundi que les provinces et territoires doivent accepter d'utiliser des indicateurs de santé communs et de créer un système de données sur la santé de «classe mondiale» pour le pays.

M. Dix affirme que les ministres de la Santé sont déterminés à se soutenir mutuellement alors qu'ils traversent tous une crise de pénurie de main-d'œuvre dans un contexte toujours pandémique.

Il a également appelé à une rencontre nationale sur le Transfert canadien en matière de santé, l'argent fédéral distribué aux provinces et aux territoires, conformément à ce qui était selon lui une promesse du premier ministre Justin Trudeau lors de son entrée en fonction en 2015.