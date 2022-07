Véronique Venne se lance avec le Parti Québécois dans Joliette

Entourée de la députée Véronique Hivon et de la présidente du conseil exécutif local Thérèse Chaput, la mairesse de Sainte-Marie-Salomé, Véronique Venne, a annoncé qu’elle briguera l’investiture du Parti Québécois dans la circonscription de Joliette, en vue des élections du 3 octobre.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme, une certaine fébrilité, et une immense fierté, que je vous annonce aujourd’hui mon souhait de porter les couleurs du Parti Québécois dans la circonscription de Joliette et de représenter ses gens à l’Assemblée nationale du Québec. Femme d’action, de convictions et d’implication, c’est la suite logique de cet engagement que je poursuis depuis près de 10 ans, dans le monde municipal, mais aussi dans le milieu communautaire, celui de la culture, de l’éducation, et pour l’environnement », a-t-elle déclaré.

Bien enracinée dans Joliette où elle a grandi, Véronique Venne a tenu la barre, à titre de directrice générale du Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL).

Elle a également occupé des rôles importants et stratégiques dans plusieurs organismes de la région, que ce soit au Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm, dont elle est présidente, au Conseil régional en environnement de Lanaudière, à la Commission sur l’aménagement et le territoire de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), au

Conseil régional des partenaires du marché du travail de Lanaudière, à l’Arche Lanaudière, la Sinfonia et au Chantier régional en Éducation, notamment.

« Je fais le saut en politique québécoise parce que je veux continuer à faire avancer des idées qui me tiennent tellement à cœur, en environnement et pour l’action climatique, pour la justice sociale, pour l’accessibilité à l’éducation supérieure en région, pour le rayonnement et l’accès à la culture, la langue, l’aménagement du territoire et le soutien aux aînés, entre autres. Le parti qui porte la vision et propose les actions les plus fortes, les plus cohérentes, les plus crédibles, dans tous ces domaines, c’est le Parti Québécois. Surtout, c’est le parti qui, comme moi, croit et met tout en œuvre pour réaliser le plus grand projet de société qui soit, celui de se donner un pays. Pour que le Québec puisse aller au bout de son potentiel, se doter de tous les leviers pour décider par et pour lui-même, forger sa propre destinée. J’y crois profondément, et je veux ajouter mon cœur, mes bras et toute l’énergie que vous me connaissez à

ces forces vives qui sont au Parti Québécois », a-t-elle déclaré.

La candidate à l’investiture du Parti Québécois dans Joliette a reçu l’appui de la députée à qui elle souhaite succéder, Véronique Hivon, qui s’est dit émue de tendre le flambeau à Véronique Venne.

« Comme députée de Joliette, alors qu’elle devenait une des 13 maires et mairesse de ma circonscription, je l’ai découverte, je l’ai vu aller, je l’ai vu évoluer, je l’ai vu travailler et j’ai été tout de suite conquise et toujours de plus en plus impressionnée au fil des années. Elle représente exactement la relève allumée, engagée, idéaliste et pragmatique à la fois que l’on souhaite voir aux commandes. Je sais que comme moi, en la découvrant encore davantage, les gens de Joliette seront de plus en plus nombreux à l’adopter et à vouloir construire avec elle », -t-elle ajouté.

Le conseil exécutif de la circonscription de Joliette se range également derrière la candidature de Véronique Venne.

« Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre de l’histoire du Parti Québécois de Joliette qui s’ouvre. Comme il y a 14 ans, avec Véronique Hivon, nous avons eu littéralement un coup de foudre pour Véronique Venne. En plus de ses grandes qualités humaines, c’est une fonceuse, une personne qui est à l’écoute des gens et qui va au front pour défendre et obtenir des améliorations pour son monde. Le conseil exécutif de Joliette appuie à l’unanimité sa candidature à l’investiture du Parti québécois dans la circonscription », a conclu la présidente, Thérèse Chaput.