Un surplus d’exercice de 2,9 M $ en 2021 pour Saint-Charles-Borromée

Lors de la séance du conseil du 20 juin, le maire Robert Bibeau a procédé au dépôt des résultats et du rapport du vérificateur du cabinet Boucher, Champagne, Thiffault Inc. sur les états financiers de la Ville de Saint-Charles-Borromée en 2021.

En 2021, la Ville de SCB a enregistré des revenus de fonctionnement de 21 631 934 $ et engagé des dépenses de 18 696 500 $ pour générer un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 935 434 $.

Par rapport au budget planifié en 2021, les deux éléments imprévus et importants qui sont venus affecter le surplus du présent exercice sont surtout les nombreuses transactions immobilières ainsi que l’activité sans précédent au centre de formation des pompiers.

En 2021, la Ville de Saint-Charles-Borromée a procédé à des investissements structurants. Parmi les principaux projets :

L’optimisation de la sécurité des réseaux informatiques

La mise à niveau des systèmes d’information à la centrale d’eau potable

La revitalisation du secteur sud

La mise en scène d’un décor d’illumination dans les jardins Antoine-Lacombe

Le mobilier urbain au parc Casavant-Desrochers

Le skateparc au parc Casavant-Desrochers

«Dans l’intérêt des Charloises et des Charlois, le cadre financier voté par le conseil municipal fut respecté. Tout ça, en dépit des pressions inflationnistes et en dépit de cette période transitoire entre crise et reprise. Nous sommes dans une très bonne situation financière présentement. Cette bonne nouvelle nous permet de poursuivre et parfois même d’accélérer des projets inscrits au Plan stratégique 2021-2030», a fait valoir le maire Robert Bibeau.

La dette à l’ensemble des contribuables charlois s’établit à 17,4 M $ en 2021, alors que la Ville a amorcé au cours des dernières années une stratégie de gestion de son endettement axée sur les priorités et qui tient compte de la réalité socioéconomique.