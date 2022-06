La plage municipale de Rawdon ouvre la fin de semaine

La Municipalité de Rawdon annonce que sa plage sera ouverte la fin de semaine de 10 h à 19 h, à compter de demain, le samedi 4 juin.

Notons toutefois que l'ouverture se fera sous réserve d'une température acceptable.

L'accessibilité à la plage durant la semaine complète est prévue, quant à elle, à partir du 18 juin, ce qui ne tardera pas à arriver.

La plage de sable fin naturel permet la baignade surveillée et le volleyball de plage. De plus, celle-ci propose des aires de pique-nique avec la permission d'utiliser un barbecue, et elle est munie de toilettes en plus d'un stationnement.

Soulignons que le petit coin de nature est comme toujours gratuit pour les résidents.

Pour plus d'information, consulter le site Web de la Municipalité de Rawdon ou joindre par téléphone le 450 834-2596, poste 7160.