Début des travaux d’urbanisation de la route 131 à Lavaltrie

C'est à compter du 16 mai prochain que débuteront les travaux d’urbanisation de la route 131 à Lavaltrie.

Ces travaux s’effectueront en trois phases, situées entre la rivière Saint-Jean et la rue Jolibourg, et s’échelonneront jusqu’à la fin novembre 2022. Une fermeture complète de chaque phase est prévue, selon l’échéancier suivant :

-Phase 1 : Mi-mai à début juillet



-Phase 2 : Fin juin à fin septembre



-Phase 3 : Mi-septembre à fin novembre

La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Des chemins de détour seront mis en place. Le chemin de détour principal passera par le rang du golf, la montée Guy-Mousseau et la rue Notre-Dame.

L’accès local (accès aux commerces et aux résidences seulement) se fera par la rue de la Petite-Rivière et la place Giguère. Quant aux véhicules lourds, ils devront emprunter l’autoroute 40, sortie Saint-Sulpice ou Lanoraie.

Le projet d’urbanisation

Réalisé en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, ce projet vise notamment à ajouter de l'éclairage, des trottoirs ainsi qu’une piste multifonctionnelle dans ce secteur plus urbanisé et commercial de la ville, afin d’assurer la sécurité des citoyens qui y circulent à pied ou à vélo.

Des feux de signalisation ainsi que des voies de virage à gauche sont également prévus, afin de faciliter les déplacements et l’accès aux commerces établis sur ce tronçon de la route 131.

De plus, afin de rendre plus accueillante cette entrée de la Ville, des bandes végétalisées y seront aménagées, et le projet comprend également la construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales, qui sera conçu sous forme de parc végétalisé.

«Il s’agit de l’aboutissement d’un travail de longue haleine dont les

répercussions seront très positives pour la population et pour les

entreprises», mentionne Christian Goulet, maire de Lavaltrie.

Pour tout savoir sur ce projet et pour rester informé de l’avancement des travaux, vous pouvez consultez la section Info-travaux du site Web de la Ville de Lavaltrie au ville.lavaltrie.qc.ca.