Ajustements des mesures sanitaires dans les milieux de travail

À la suite des allègements des règles sanitaires, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce des ajustements de certaines mesures sanitaires dans les milieux de travail, qui entreront en vigueur le lundi 28 février.

« L’annonce d’aujourd’hui représente une excellente nouvelle pour les milieux de travail du Québec. La CNESST met tout en œuvre pour les soutenir dans leur prise en charge de la santé et de la sécurité du travail, particulièrement au regard des mesures sanitaires », précise Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Les activités des milieux de travail peuvent se poursuivre dans des conditions adaptées au contexte, tout en demeurant les plus sécuritaires et les plus saines possible.

Le télétravail n’est plus obligatoire; le retour progressif est possible en mode hybride.

Le port du masque en continu n’est plus obligatoire s’il y a une distanciation physique (2 m) ou la présence de barrières physiques. Toutefois, le port du masque de qualité demeure nécessaire dans les aires de circulation.

La capacité peut aller jusqu’à 100 % dans les transports. Le port du masque est toujours requis. La consommation de nourriture et de boissons est limitée, mais non recommandée.

Aucune distanciation physique ni barrière physique ne sont requises durant la consommation de nourriture dans les salles à manger et les salles de repos ; le port du masque de qualité est requis lorsqu’il n’y a pas de consommation de nourriture.

Les mesures suivantes demeurent obligatoires en tout temps : l’exclusion des personnes symptomatiques, l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, le nettoyage et la désinfection des surfaces (ex. : salles des toilettes) selon les exigences réglementaires applicables, de même que le nettoyage à chaque quart de travail des surfaces hautement touchées.

Ces ajustements des mesures pourraient évoluer en fonction de la situation épidémiologique, de l’arrivée éventuelle de variants et de l’évolution des connaissances scientifiques publiées, notamment celles sur l’effet protecteur de la vaccination contre le SRAS-CoV-2.

Comme le télétravail est une réalité appelée à durer pour de nombreux travailleurs et travailleuses du Québec, la CNESST rend disponibles, sur son site Web, différents outils visant à susciter un dialogue entre l’employeur et son personnel pour assurer une compréhension commune des modalités du télétravail, en fonction de la réalité et des besoins de chaque milieu.