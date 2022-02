La table est mise en prévision du prochain budget, selon l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a réagi à la création du nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), annoncé ce jeudi, le 3 février par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, en soulignant que cette initiative était un premier pas en prévision du budget de mars prochain.

Tout en souscrivant à l’objectif visé par le gouvernement du Québec d’accroître l’offre de logements locatifs abordables pour les ménages à revenu modeste ou faible et les personnes ayant des besoins particuliers en habitation, l’Union affirme que cette annonce doit mettre la table à des mesures financières plus musclées dans le cadre du prochain budget.



« Le soutien financier de 200 millions $ confirmé avec le nouveau programme constitue un premier pas nécessaire pour concrétiser des projets d’habitation cette année. Toutefois, on doit aller plus loin. Les besoins sur le terrain sont très importants. C’est un constat partout au Québec. Pour le milieu municipal, le Québec doit être un modèle en matière d’habitation. C'est notre priorité pour 2022 », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.



« Le comité sur l’habitation de l’UMQ a identifié, au cours des dernières semaines, les priorités que le milieu municipal souhaite voir au cœur de l’action gouvernementale en matière d’habitation, dont l’abordabilité, l’accessibilité et l’équité. Pour nous, ce sont trois principes fondamentaux, car derrière l’habitation, il y a des vraies personnes », a ajouté le deuxième vice-président de l’UMQ, président du comité sur l’habitation de l’Union et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay.



L’Union se montre satisfaite que le nouveau programme favorise financièrement les projets portés par des organismes à but non lucratif. Toutefois, selon l’Union, une analyse plus approfondie du programme devra être menée, notamment en ce qui concerne les coûts maximaux admissibles prévus au cadre normatif. Enfin, l’UMQ souligne que si le PHAQ concerne spécifiquement le logement abordable, il sera nécessaire de maintenir un programme visant la création de logements sociaux.



L’Union profitera de sa rencontre lundi prochain avec le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, pour présenter des propositions ciblées et structurantes au chapitre de l’habitation.